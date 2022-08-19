太和观慈善机构与社区伙伴合作 为庙弯居民提供更多服务

（早报讯）为更好地协助年长者安享晚年且独立生活，太和观慈善机构与多个机构分别签署谅解备忘录和合作协议，让住在庙弯的年长者能通过更综合的平台，在医疗、心理健康、科技技能、甚至就业等各方面得到更多且更及时的帮助。

太和观慈善机构星期五（8月19日）在旗下位于庙弯（Beo Crescent）的乐龄活跃站与护联中心、乐龄辅导中心（SAGE）以及曹氏基金会签署谅解备忘录，也与新加坡中央医院签署合作协议。这两项合作预计可惠及300多名居住在庙弯的年长者。

护联中心将通过护理社区计划（Communities of Care，简称CoC）为太和观慈善机构活跃乐龄站（庙弯）提供各种资源，协助它们与其他在社区服务的机构联系起来，希望各个机构能借助彼此的专长、服务和网络，为客户提供更好的服务。

中央医院则会通过社区赋权计划（Empowered Communities of Care，简称ECoC）与太和观慈善机构合作发展线上问诊服务、药物管理和递送服务，以及咨询及和解等服务。

乐龄辅导中心主要会为年长者和他们的家人及看护者提供乐龄辅导；曹氏基金会则着重于为年长者提供就业机会，推进企业转型。

太和观慈善机构共有15个活跃乐龄站，庙弯活跃乐龄站是第一个与其他机构签署谅解备忘录和合作协议的乐龄站，主要因为这里的年长和租赁组屋居民较多。

卫生部长王乙康应邀到场见证了签署仪式，并借此机会参观了位于庙弯的活跃乐龄站。