新加坡海峡时报指数星期五闭市下滑0.82％

（早报讯）投资者继续担忧美国联邦储备局升息以抗通胀的计划，银行官员的不同意见未能给投资者提供清晰的信息。投资者的谨慎态度使亚太股市星期五（8月19日）涨跌不一。新加坡海峡时报指数星期五闭市下滑26.97点或0.82％，报3246.51点。

亚太股市方面，台湾、香港和悉尼股市分别上升0.08%、0.05％和0.02%。上海和深圳股市分别下滑0.59％和1.28％。东京和首尔股市则分别下跌0.04%和0.61%。

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁接受《联合早报》访问时说，投资者目前关心的是美国加息轨迹继续成为众人瞩目的焦点，同时也关注全球通胀和全球经济增长。海指的复苏主要由强劲的公司上半年业绩和美国股市近期的反弹带动，区域股市则继续受美国利率上升拖累。

蔡栋梁认为，海指短期内会有范围限制（range bound），因为较高的利率似乎维持不变。市场已将更高的利率充分反映在股价上，不过能影响海指表现的因素还包括通胀率飙升导致更高的加息幅度。

本地股市全场成交量13亿股，总交易额9亿8893万元。上升股214只，下跌股264只。

涨幅最大的是DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）、怡和合发（Jardine C&C）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），分别涨2.91％、1.32％和1.06％，收报2.83美元、32.32元和0.95元。

领跌的是康福德高（ComfortDelGro）、城市发展（CDL）和新电信（Singtel），分别下滑3.38％、2.79％和1.48％，收报1.43元、8.36元和2.66元。