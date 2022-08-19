患病后医院财务人员改学医

（早报讯）大学修读会计后在医院做财务，李玲君（27岁）四年前患上不治之症，头发曾几度全部掉光。面对病症之余，李玲君的经历重燃了她儿时的医生梦，毅然决定转换人生跑道，报读杜克—新加坡国立大学医学院。

李玲君在2018年发现自己开始严重脱发，随后被诊断出患上自体免疫性疾病（Autoimmune disease）。作为一名“不治之症”的病人，她深刻地体会到，现代医药并没有所有的答案。

“未来的岁月里，医疗有很大的潜力为病患带来更好的治疗，我也希望能够成为其中的一部分。”

在学院教师和亲友的见证下，李玲君星期五（8月19日）与另外71名学生披上白袍并宣读希波克拉底誓言，正式成为杜克—国大医学院第16届新生。

配合卫生部对社区医疗的重视，杜克—国大医学院今年首次把社会处方（social prescribing）融入第一年教学课程中，让学生更早接触社区医疗。院长科夫曼（Thomas Coffman）教授说：“学生们能够更好地了解病人广泛的社会、情感和实际需求，并对症下药。从仅仅照顾病人到促进人口健康的转变，医疗保健系统正在经历巨大的变化。杜克—国大医学院正在为这一新趋势做好准备，培养下一代的医生。”