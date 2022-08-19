本地哪里还有桑尼拉乌他玛的踪迹？

（早报讯）桑尼拉乌他玛（Sang Nila Utama）王子在淡马锡岛上发现一头狮子后，决定常住下来，并把岛名改为“狮子城”，相信大家都不会对这个传说感到陌生。根据历史记载，这名来自苏门答腊巨港王子，在1299年建立了“新加坡拉王朝”（Singapura），成为第一任君王。

《马来纪年》记载，在桑尼拉乌他玛的领导下，新加坡拉王朝曾是个势力强大的王国，700年后，本地又有哪些人、事、物与这名马来君王有关？

以他名字命名的道路

2013年8月公布的比达达利发展总蓝图，设计灵感来自比达达利的丰富人文历史及独特地形，副总理王瑞杰在2019年宣布比达达利区内一条道路取名桑尼拉乌他玛路，以纪念这名马来君王。这条250米长的道路，部分路段将从9月25日起通车。此外，已改成比达达利历史文化人行道的前阿裕尼路上段，部分路段也会命名为桑尼拉乌他玛林荫道（Sang Nila Utama Boulevard）。

以他名字命名的花园

桑尼拉乌他玛花园2019年完成修复后，已成福康宁山热门景点。（档案照）

位于福康宁公园内的桑尼拉乌他玛花园（Sang Nila Utama Garden）2019年完成修复后，已成福康宁山热门景点，以新加坡第一位统治者桑尼拉乌他玛命名的花园，模仿传统爪哇风格，重现14世纪皇家花园场景，也种有菠萝蜜、红毛丹、木兰花和栀子花等据载当时存在的植物。还有水池、花圃，周边摆着热带风情的石蛙、石鱼，及艺术家的雕塑品如神猴、神鸟，灵感来自14世纪的福康宁山。

以他名字命名的学校

桑尼拉乌他玛中学旧校舍2014年被拆除前，一些老校友穿着旧校服到那里缅怀一番。（档案照）

我国第一所马来文源流中学成立于1961年，当年为纪念桑尼拉乌他玛建立新加坡，这所中学以他名字命名，桑尼拉乌他玛中学在我国马来文教育发展上，扮演重要角色，办学近30年后，学校于1988年关闭，旧校舍则因比达达利住宅区的发展拆除。

以他名字命名的奖学金

新加坡理工大学成立桑尼拉乌他玛奖学金，旨在为学术成绩优异但财务情况居弱势的学生，提供一学年1万5000元的奖学金，申请者须是就读新工大工程、信息通信技术或医疗与社会科学相关科系的全职学生。