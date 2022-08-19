钓鱼骗案卷土重来 至少10人受骗

（早报讯）假冒网购平台买家的钓鱼骗案卷土重来，骗子假借购买商品，发出钓鱼链接引诱卖家点击，自2022年7月以来，已有至少10人被骗超过1万7000元。

新加坡警察部队星期五（8月19日）发文告提醒公众，近日网络钓鱼骗案再度出现，骗子会冒充购物平台Carousell的买家，发送钓鱼链接给受害者，指示受害者到第三方网站完成交易。自2022年7月以来，至少有10人受骗，损失金额超过1万7000元。

根据文告，骗子一般会在Carousell接近卖家，并表示有兴趣购买卖家正在出售的物品。在对方同意出售物品后，骗子会告诉受害者，他会通过联邦快递（FedEx）或新邮政等知名物流公司付款，但需要受害者的联系。

之后，骗子会在Carousell或WhatsApp等第三方聊天程序向受害者发送钓鱼链接，指示受害者点开链接以接收款项。然而，当受害者点击这些链接时，受害者将被导向虚假银行网站，要求他们提供银行详细信息和一次性密码(OTP)。

受害者通常都是在发现账户进行了未经授权的交易时，才意识到被骗。

警方重申，公众网上交易时，应检查买家的验证状态和评价、不要点击陌生电邮和短信内的链接，当网页转入银行网站时，也需确认网址是否正确。

公众若欲了解更多防范骗案信息，可上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688查询。此外，警方呼吁公众参与警方的反诈骗活动，以获取有关骗案的最新信息。

公众若掌握相关罪案信息，可致电警方热线1800-2550000，或上网www.police.gov.sg/iwitness提供资讯，所有信息将被严格保密。公众也可致电999，寻求警方紧急援助。