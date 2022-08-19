加密借贷平台Hodlnaut陷入财困 裁掉八成员工

（早报讯）陷入财务困境的加密借贷平台Hodlnaut说，它与我国有关当局存在"有待解决的诉讼"，而且它已削减公司员工队伍。

总部设于新加坡的Hodlnaut星期五（8月19日）发表声明说，由于诉讼涉及总检察署和警方，它目前无法进一步披露相关信息。声明也说，公司已裁掉约40人，相当于八成的员工。

声明还说，公司创始人正在新加坡努力制定重组计划。

Hodlnaut约三年前推出加密货币借贷服务，主要用存户代币来提供借贷，从而让代币存户可赚取利息。

上星期一，Hodlnaut宣布暂停提款、存款服务，以及掉期交易。它当时说因资金流动性问题而暂停服务，采取这些行动“是因为最近的市场情况”并且要“专注于稳定流动性和保留资产”。

几天前，Hodlnaut入禀高等法庭申请司法管理，以便重组业务。

警方受询时说，由于此事还在审理中，无法对该案置评。

Hodlnaut是自稳定币TerraUSD与Luna代币今年5月突然崩盘以来，又一个陷入困境的加密货币相关平台。

其中，总部设在新加坡的加密货币对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital）上个月申请破产。以新加坡为基地的加密货币借贷平台Vauld，以及专注于东南亚市场的加密货币交易平台Zipmex也在上月宣布暂停提款服务。

市场人士估计，这轮加密货币崩盘已使全球数码资产损失2万亿美元市值。

Hodlnaut预计在8月23日提供关于司法管理程序的进一步消息。