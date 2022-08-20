职总2万8000名低收入会员可获多达150元现金 助应付生活费上涨

（早报讯）大约2万8000名低收入的全国职工总会会员将获得多达150元的一次过现金补助，帮助他们应付生活费上涨带来的更高日常开销。

职总宣布推出总值366万元的职总关怀基金（特别扶助）计划，协助低收入工友减轻生活费负担。家庭月入不超过3400元，或家庭人均收入少于850元的工运会员，以及月入少于1500元的独居工运会员，下周一（8月22日）起至9月30日，可上网向职总申请补助。申请成功者将在获得批准的30天内，通过他们的银行户头收到补助金。

职总副秘书长陈国明星期六（8月20日）上午在新加坡工业与服务业雇员联合会（SISEU）的教育奖助学金颁发仪式上做出这项宣布。

也是SISEU顾问和执行秘书的陈国明致辞时说：“我们希望这项计划能配合政府的扶助措施，缓解会员的担忧。”

他也承诺，无论逆风还是顺境，职总和SISEU都将继续为工友提供支援。“在我们克服疫情，面对其他挑战之际，职总会继续为工友争取更高的工资、更好的福利以及更理想的就业前景。”

职总也在文告中指出，新推出的计划将与2020年7月宣布的关怀基金（电子礼券）计划相辅相成。关怀基金（电子礼券）计划总额600万元，让约2万2000名工友受惠。他们各得高达100元的电子礼券，孩子还在求学的工友则额外获得100元。