食品局采检哈根达斯等冰淇淋产品 未再测出杀虫剂成分

（早报讯）新加坡食品局正对哈根达斯冰淇淋及其他同类产品进行采样检测，目前未再测出杀虫剂成分。当局已开始检讨本地销售食品可允许的环氧乙烷（ethylene oxide）含量。

产自法国的三款哈根达斯（Haagen-Dazs）冰淇淋，分别在今年7月和8月验出含有环氧乙烷，两次被食品局下令召回。环氧乙烷是一种不可用于食品的杀虫剂，虽然少量摄取不会带来直接危害，但长期食用可能影响健康。

食品局周五（8月19日）在面簿发文说，环氧乙烷一般可用于农产品的防菌工作。根据新加坡食品条例，环氧乙烷可用来消毒香料，但残留量不得超过每公斤50毫克。

制作冰淇淋过程中会添入极少量的香草调味剂，以及作为增稠剂和稳定剂的刺槐豆胶（locust gum），可能导致冰淇淋成品参杂微量的环氧乙烷。虽然短期食用微量环氧乙烷不会造成健康风险，但为了安全起见，食品局决定也召回被一些海外监管机构召回的受影响食品。

食品局按照最新的科学评估和国际趋势，定期审查我国的食品标准，并已开始检讨本地食品的环氧乙烷允许含量。

食品局指出，目前未在哈根达斯冰淇淋及其他同类产品的采样检测中发现环氧乙烷。“若发现有产品的环氧乙烷含量超标，作为预防措施，食品局将召回受影响产品。”