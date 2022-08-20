南大种植百棵树 助加强西海岸绿色走廊生态衔接

（早报讯）南洋理工大学师生在校园周围种植100棵较罕见的本土树种，加强西海岸绿色走廊内的生态衔接，为野生动物提供栖息地。

南大毗邻西部集水区，种植更多树木有助为集水区内超过370种野生动物如极度濒危的马来穿山甲（Sunda Pangolin）、黄冠鹎（Straw-headed bulbul）等提供更好的栖息地。

百万树木运动已种植近40万棵树

南大学生在南洋道沿路种植100棵树。（陈来福摄）

国家发展部长李智陞星期六（8月20日）出席南大为响应百万树木运动的植树活动致辞时说，这项计划自推出以来，已在本地种植近40万棵树。共有约6万1000名来自大自然组织、学校、企业等的社区伙伴参与其中。

南大这次在南洋道所种植的100棵树，由国家公园局和新加坡自然学会会长林肖恩博士携手筛选，其中一些属于极度濒危的品种如倒卵叶红胶木（Tristaniopsis obovata）、蓝谷木（Memecylon coeruleum）、白千层（Melaleuca cajuputi）等。

李智陞说：“这些树木除了有助遮阳和缓解视觉疲劳，也将为野生动物提供栖息地，加强西海岸绿色走廊内的生态衔接。这一绿色走廊把西部集水区、南部的拉柏多自然保护区以及中央集水区自然保护区连接起来。”

他说，这些树木也会为南大学生提供更利于学习和生活的绿色环境。

“种植树木能透过降低周围环境的温度来缓解城市热岛效应，并增加碳封存能力，有助减缓气候变化。”

公园局在2020年4月推出百万树木运动，目标是在未来10年于全岛种下多100万棵树。