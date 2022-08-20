好心车长交通灯前助阿嫲过马路 公众纷赞

（早报讯）好心车长停巴士下车，带白发嫲过马路，乘客拍下善举放上网，引来夸奖无数。

在蔡厝港驾驶SMRT 300号巴士路线的车长拉马纳丹（Ramanathan Pannir Selvam，66岁）8月6日从转换站载乘客出车，转入马路不久在一处交通灯前停下时，留意到虽然已亮起“绿人”，但一名站在路边的阿嫲迟迟未能起步过马路，于是特意观察一番。

他受访时说，阿嫲当时推着一辆手推车，相信是车轮卡在地上的导盲设施，导致她推不动推车而无法前行。

他于是挥手向车上约30名乘客示意，然后下车协助。这一幕也被其中一名乘客拍下。

根据网上流传的视频，车长上前接过阿嫲手上的推车，然后牵着她的手，弯下腰小心翼翼的带着她过马路。

满头白发的阿嫲行动缓慢，路过的电单车、小货车见状也自觉在交通灯前停下，让她先走。

一名女路人也从马路另一头走出，协助搀扶阿嫲。

视频在网上流传后引来600多人点赞。网民纷纷留言说：“我们就需要这样的车长。”也有人称赞其他司机、骑士及路人细心周到。

教师把视频当教材

拉马纳丹当了19年的车长，他说自己甚少使用社交媒体，是视频曝光后同事发到聊天群组里，才知道自己在网上被谈论。

他笑说：“女儿看到后也说我做得好。”

车长女儿的一名朋友是中学教师，对方打算把视频播给学生看，作为公民教育的榜样。

拉马纳丹说，通常在巴士站或者转换站停下车时帮助别人较多，这是他首次在路上助人。

“碰巧这次巴士在交通灯前就停下了，刚好有机会让我下车帮忙。”

他也表示，事发时国庆将至，今年也恰逢国民服役55周年，公司的口号也是“我们关心”，能体现助人精神，他感到相当高兴。