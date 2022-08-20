不满邻居甩门 男子纵火监18个月

（早报讯）不满邻居在母亲出门时甩门，男子到邻居家门口纵火，再上警局自首，被控后在庭上要求法官重判七年预防性监禁，但无法如愿，仅坐牢18个月。

36岁的被告许金瑞（译音）面对一项纵火罪，指他在2022年3月2日凌晨12时到1时之间，到邻居家门口纵火。

调查揭露，2022年3月1日，被告住在芽笼一带的一家酒店内，想到邻居曾在母亲出门时甩门，决定上门报仇。当晚他到西部买了两罐机油、毛巾和两个打火机，再搭私召车到父母位于裕廊东的住家。

他将毛巾放在邻居家门前，倒上机油后点燃，之后觉得火太小，又加机油，让火烧得更大，有意烧坏大门和铁门。邻居一家四口都在屋内睡觉，没发现门外失火。

事后，被告搭私召车到广东民大厦自首，当天被捕，隔天被控。

控方在陈词时表示，被告的评估报告显示，他重犯概率高，对社会造成危险，而且没有家人的支持，要求法官判他坐牢12至18个月。

法官最后判他坐牢18个月。

要求判监七年 法官判监18月

被告没有聘请代表律师，他在庭上表示，自己已做好被判重刑的准备，得知控方只要求他坐牢最长18个月后，顿觉晴天霹雳。

被告认为18个月的刑罚无法让他在监狱里好好谋划未来的日子，并称在外生活不易，常常无家可归，若找到地方住还要为房租烦恼，希望法官判他坐长牢。

不过控方解释，被告的罪行没有严重到需要接受预防性监禁。

法官同意控方说法，指被告是个聪明人，而且还年轻，往后的路怎么走要靠自己决定。法官也说，若被告愿意，身边其实有很多人愿意向他伸出援手，要好好珍惜机会。