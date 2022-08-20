四自助团体将办联合对话会 为新加坡携手前进运动集思广益

（早报讯）跨越种族背景更紧密合作，四个自助团体接下来将举办联合对话会，邀请各族青年共同探讨对社区和国家发展的愿景。

这是副总理兼财政部长黄循财在6月推介的“新加坡携手前进”（Forward Singapore）运动的一部分。

总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士星期六（8月20日）出席自助团体联合颁奖礼时，作出以上宣布。他强调，新加坡自独立就致力成为唯才是用的多元文化社会，而国人不分背景共同努力正是我国持续发展的关键。

四个自助团体也将加强合作，为旗下义工提供更多互相交流和沟通的机会。

786名联合补习计划学生获颁奖状

华社自助理事会、欧亚裔人士协会、印度人发展协会和回教社会发展理事会自2002年开始举办联合颁奖礼，如今已迈入第19届。今年共有786名联合补习计划学生获颁奖状，肯定他们在去年会考中的优异表现。

其中获得整体表现优异奖（N水准）的林祺瑾（17岁），父亲是华人，母亲是印度人，从小就受华族和印族双边的文化熏陶。

父亲病发后家庭陷入经济困难，林祺瑾克服挑战在N水准会考中取得优异成绩。（陈来福摄）

林祺瑾的父亲是名小贩摊位助手，在2020年心脏病发作后住院治疗，家里顿时失去了唯一的经济支柱。为了养活一家六口，她的母亲到处奔波打散工。家里最小的林祺瑾年纪轻轻却十分懂事，决定发奋图强，不让父母亲为自己的学业担心。

林祺瑾在中四加入华助会的化学补习班后，经过一年的努力，成绩从D7进步到会考的A2，让父母十分欣慰。

她目前在淡马锡理工学院修读制药科学预科班（Pharmaceutical Sciences PFP），目标是成为一名药剂师。