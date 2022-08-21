六年来频传怪声 原来果子狸躲天花板

（早报讯）天花板过去六年来频频传出怪声，还无故破损，“罪魁祸首”原来是一只果子狸。

一名叫Colin Chew的网民日前在社交媒体TikTok，发布了一段身穿国家公园局承包商制服职员捉果子狸的视频。他在贴文中写道：“我一直好奇为什么天花板会发出响声，还有些破损。”

他称日前逮到“罪魁祸首”，原来是一只果子狸。

Colin Chew说，他花了六年才找出真相。

根据视频画面，这只果子狸的毛色偏黑，体型不大，工作人员将它包裹在塑料袋里后，小心翼翼地放入动物携带箱。画面也显示天花板的一个洞口，以及地上一块石灰。

他感慨说，果子狸与水獭一样，让人又爱又恨。“看起来可爱对吧？但如果它大便又破坏你家，那就不可爱了。”

视频至今有5万2000多人次观看，不少人问，为什么花了六年才发现果子狸，也有人笑称，把果子狸留在家中的话，可以借助它制作特别的咖啡。

工作人员到场捕捉果子狸。（取自网络）

公园局：果子狸已送回野外

国家公园局野生动物管理与外展处长侯俊明回复《新明日报》询问时说，当局在8月13日接获通报后采取行动，请受过相关训练的承包商到场将果子狸带走，并送回野外。

他透露，棕榈果子狸（Paradoxurus Hermaphroditus）是本地出现的果子狸种类之一，通常生活在城市地区里的森林、公园、红树林，甚至建筑物屋顶。

它们属于夜行动物，喜欢待在树上和高处。

侯俊明表示，果子狸生性害羞，通常会躲在人们视线之外。

他建议公众遇到果子狸时要保持冷静，保持安全距离观察，不要追赶或将它逼到角落。

如果公众在家中发现有果子狸受困并无法自行离开，或者受伤，可拨打1800-476-1600公园局动物应对中心（Animal Response Centre）热线1800-476-1600求助。