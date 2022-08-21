【国庆群众大会】李显龙总理表扬马来与回教社群抗疫英雄 预告将详谈377A

（早报讯）李显龙总理向国人保证，在处理《刑事法典》第377A节条文问题时，将继续维护家庭作为社会的基石。

“我们将保持我们的家庭和婚姻政策不变，并且维护我国社会的普遍规范和社会价值观。”

李显龙总理在国庆群众大会首先以马来语发表演讲。他说，第377A节条文是一个高度敏感且有争议的课题，从根本上来说，与头巾课题不一样，但同样需要小心处理。

李总理指出，针对这个问题两边都有强烈看法，但我们不可以让它分化我们，就如在其他地方那样。他引述马来谚语“ibarat menarik rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan berserak”（比喻须十分谨慎地处理复杂的事情，避免不希望发生的情况）强调，每个群体都须接受无法完全得到想要的一切，因为这是不可能的。

“我国必须维护多年来辛辛苦苦建立起来的相互尊重和信任，并且团结一致。”

李总理也预告说，他将在稍后的英语演讲中详细谈及第377A节条文的事项。

另外，他也在马来语演讲中表扬马来与回教社群的三名抗疫英雄。李总理说，我国在今年早些时候放宽安全管理措施，得到了马来/回教社群的积极响应，他走访阿尔慕达金回教堂（Al-Muttaqin Mosque）时了解到，义工们对晚间祈祷（Tarawih）和星期五祈祷等活动得以恢复至疫情前水平感到高兴。此外，朝圣之旅也已恢复，今年预计有更多朝圣者前往麦加，超过最初提供的名额。

他指出，这些是我国对抗冠病前线和中心的许多新加坡人包括马来/回教同胞，集体努力才得以实现的。

“马来与回教社群在冠病疫情期间的贡献，证明了我国社会的进步和成功，反映出我们大家在新加坡这个多元种族、多元宗教的社会中，是多么地融合在一起。”

他以今年10月将迈入第40个年头的回教社会发展理事会（MENDAKI）举例说，我国许多强大的社区机构网络，也致力于马来同胞的发展。

李总理引述马来谚语“ibarat genggam bara api biar sampai jadi arang”（比喻做事有始有终）说，自成立以来，回教社会发展理事会帮助马来/回教社群关注教育，作为社会经济进步的关键，其努力结果说明了一切，例如授予获得一等荣誉学位的回教社会发展理事会卓越奖，在回教社会发展理事会成立的首十年里，只发出几个，而在过去十年内，获奖者已接近500人。更好的学习成绩带来了更好的工作，也有更多马来与回教同胞从事专业工作，他们拥有更高的收入、更好的生活。

李总理也指出，去年他曾宣布，若公立医院的护士愿意，可戴头巾，这一决定酝酿好几年，需要许多幕后的接触、对话、准备和各方的理解，如今看来这个方式是正确的。他说，有时还会有其他敏感问题，我国必须以同样方式处理。