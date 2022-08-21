【国庆群众大会】防范不良外国势力干预 不随意转发信息

（早报讯）李显龙总理说，外部环境越来越复杂和不稳定，新加坡须捍卫自己的利益和立场，防范不良外国势力干预。在收到任何信息时，应先弄清楚事实，不要“照单全收”，也不要轻易转发给朋友，才能够保障国家的主权和独立。

李总理说，我们经常从WhatsApp、Telegram、面簿、微信等社交媒体，获得各种信息，可能以为这些信息都真实可信，但一些信息别有用意，想影响我们的立场，甚至破坏民众对政府的信任。

他举乌克兰局势为例说，人们从手机接收到的中英文信息，不少显然是要激起一种强烈的反美情绪，一些则是要抹黑俄罗斯和中国，想影响我们的立场，要新加坡和西方站在一起。

“收到任何信息时因此必须有所警惕，想想信息从哪里来，有何用意，是否真的要转发给朋友？”

李总理指出，新加坡向来反对强权就是公理。俄乌战争爆发的时候，新加坡就明确表态谴责俄罗斯，还对它采取了针对性的制裁。

他说，我们不是选边站，既不亲美，也不是要和俄罗斯作对，而是必须采取坚定立场，捍卫根本原则，不能含糊。

他解释，无论国家大小，国家主权和领土完整都很重要，尤其是新加坡这样的小国，因为这关系到国家的生存。

“在乌克兰问题上，如果我们不坚持立场，不明确表态，万一有一天新加坡面对侵略，国际上就不会有人为我们说话。”

李总理感到庆幸的是，多数国人都支持政府对乌克兰战争的立场，包括常用华文社交媒体的华社人士。

李显龙总理星期天（8月21日）发表国庆群众大会演说。