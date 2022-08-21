【国庆群众大会】消费税上调后政府将继续观察情况 必要时提供更多援助

（早报讯）消费税明年上调至8%。3月后，政府会继续通过“定心与援助配套”，帮助国人减轻消费税上调的影响，并继续观察情况，如有必要，会提供更多援助。

李显龙总理说，物价越来越贵，政府知道人民担忧生活费问题，已采取措施，包括提供针对性援助，竭尽所能协助有需要的国人。

以社区发展理事会的邻里购物券为例，他很高兴看到购物券广受欢迎，多数家庭已使用总额近1亿8000万元的购物券。

他说，这项家家户户都能受惠的计划，显示政府有效运用资源，对症下药，减轻大家的负担。

今年4月开始，政府陆续推出许多援助配套，协助国人。

李总理举一个住三房式组屋的低收入家庭为例，说明一对夫妇加两个小孩的家庭，在12个月内可得高达3700元的援助总额。

针对一些人认为政府既然提供这么多援助，为何不能延后、甚至取消调高消费税的看法，李总理表示理解大家的心情和顾虑。

他指出，不调高消费税肯定很受大家的欢迎，但这是不负责任的，因为我国人口正快速老化，政府必须做好充分准备，以更好地照顾年长人士。

这些措施包括提供更多药物津贴，减轻年长国人和他们家人的医药费负担，建设更多医院、综合诊疗所等，让他们获得完善的医疗服务。

李显龙总理星期天（8月21日）发表国庆群众大会演说。