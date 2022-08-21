【国庆群众大会】中低收入家庭本财年获额外2200元和3700元援助

（早报讯）中低收入家庭本财政年预计分别获得比上财年多2200元和3700元的援助，应付生活费的上涨。

李显龙总理指出，政府正在竭尽所能帮助国人，尤其是中低收入家庭应付生活费上涨。为国人提供的援助包括给予现金补助、水电费回扣（U-Save rebates）、服务与杂费（S&CC）回扣、发放社区发展理事会邻里购物券（CDC voucher）和填补保健储蓄户头（Medisave）。

在这个财政年，一个育有两个年幼孩子、住在四房式组屋的中等收入家庭，预计获得额外2200元的援助。一个住在三房式组屋的低收入家庭，则预计获得额外3700元。

李总理说：“这无法完全应付所有的成本上涨，但有助于减轻我国家庭的一些负担。”

他也承诺，如果情况恶化，政府随时准备好采取更多援助举措。

除了物价上涨问题，李总理也针对商品供应受到干扰，指出持续强化供应链韧性的重要性。他说，马来西亚今年禁止活鸡出口到新加坡时，我国没有乱了阵脚，还是能够从巴西、美国和其他地方进口足够的冷冻鸡库存，也很快地从澳大利亚、泰国和印度尼西亚进口更多冰鲜鸡。鸡饭摊也得以恢复营业。

李总理说：“人们可能会视这为理所当然，但其实幕后有许多工作在进行。这一切都不是自动发生的，之所以能是因为我们一直提早规划，在危机时让自己有选项和对策。”

李显龙总理星期日（8月21日）发表国庆群众大会演说。