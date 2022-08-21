【国庆群众大会】口罩规定将放宽 公交和医疗场所才须戴

（早报讯）随着我国冠病疫情趋稳，政府将进一步放宽戴口罩的规定。只有在公共交通工具上，以及诊所、医院和疗养院等医疗场所，才须戴口罩。学生在学校上课时也不必戴口罩。

李显龙总理说，政府抗疫跨部门工作小组将公布详情。在这之前，人们先别急着摘下口罩。

新加坡自今年4月26日起大幅放宽防疫安全管理措施，除了保留室内须戴口罩以及进入高风险场所须接种冠病疫苗的规定，几乎所有防疫措施都已解除。

李总理解释，人们在公共交通工具的拥挤空间里，有长时间的密切接触，因此仍须戴口罩。不过，下来在其他户外和室内场所，可选择不戴口罩。

他也指出，学生在上课时不戴口罩，才可以看到教师和彼此的面部表情，这对他们的学习和发展至关重要。

李总理说，在学习与冠病共存的过程中，我国如今已能更好地应对每一波疫潮来袭，由奥密克戎BA.5毒株引发的最新一波疫潮也正在消退。

“我国疫潮的增长和消退势头比较缓慢，意味着我们有效地减缓疾病的传播和分散有关冲击，避免医院不胜负荷。”

不过，李总理提醒，冠病还会持续好一段时间，我国必须做好准备面对更多疫潮和变种毒株，在调整防疫措施的同时，也须从抗疫经验中吸取教训。

“最重要的教训是保持个人和社会责任的精神，并继续在社会中培养我们的信任，日复一日。这样，遇到下一次危机时，就能依靠我们所建立的深厚信任渡过难关，就像对抗冠病一样。”