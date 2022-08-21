【国庆群众大会】地缘政治角力恐擦枪走火 我国须做好心理准备

（早报讯）亚太地区会出现更多地缘政治角力，新加坡必须为区域国家擦枪走火的可能性做好心理准备。

李显龙总理说，为全球事务定调的中美关系正在恶化。两国除了有对立的意识形态和政府体系，也在一系列课题上产生分歧，包括中国在全球与日俱增的影响力，以及贸易纠纷、网络谍战、南中国海、香港及近期升温的台海局势等课题。

但中美在气候变化、疫情和核扩散一系列迫在眉睫的全球课题上不得不合作，李总理说：“中美紧张关系使双方几乎不可能合作。这对全世界来说是坏消息。”

美国总统拜登和中国国家主席习近平刚于7月28日通话，并同意会面，但李总理说，双方都不指望中美关系会在近期内改善。

“此外，我们得希望不会出现任何误判或闪失，否则局面会更糟。”

俄罗斯入侵乌克兰也对全球和新加坡有着深远影响。李总理说，俄罗斯的侵乌行为违反《联合国宪章》及主权和领土完整的基本原则，这点对新加坡尤其重要，因为新加坡的安保，甚至存亡，有赖各国维护这些原则。

“俄罗斯以‘历史错误和疯狂决定’作为它在乌克兰进行所谓‘特别军事行动’的依据。如果我们接受这个逻辑，如果有朝一日其他国家对我们采用同样的论述，该怎么办？”

俄乌战争也使中美关系，以及中国和澳大利亚、日本等美国亚洲伙伴国的关系更复杂。李总理说，亚太地区预计会出现更多地缘政治角力，一些国家会选边站，另一些国家如新加坡，则会尽最大的努力避免被卷入大国的敌对关系。

“我们所处的区域享有了那么长时间的和平，以至于我们很难想象事态会有所不同。但看看欧洲，我们能确保本区域的事态就不会出问题吗？最好还是现实地看待，并做好心理准备。”

李总理说，新加坡必须在国际法的基本原则上保持坚定立场，与其他国家共同维护以规则为基础的国际秩序。

我国也必须认真看待国民服役，保障新加坡武装部队和内政团队的能力和公信力。

最重要的是，新加坡人必须保持团结。李总理提醒新加坡人对试图利用我国弱点、影响新加坡人以满足自身利益的境外势力保持警惕。

李总理星期天（8月21日）发表国庆群众大会演说。