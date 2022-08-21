【国庆群众大会】我国将废除377A 修宪保护婚姻定义 国家政策不变

（早报讯）我国计划废除《刑事法典》第377A节条文，男性之间的性行为将不再视为刑事罪行，现有婚姻定义也会由宪法保护，其他以婚姻定义为依据的国家政策则保持不变。

李显龙总理说，自我国上一次在国会辩论377A的存废已过了15年，人们对这个课题的态度已有了明显的变化。

他说：“尽管新加坡整体上仍是个保守的社会，但同性恋者已被更多人，尤其是年轻国人所接受。现在是时候让我们再次检讨这个根本问题：男性之间私下的性行为，是否应构成犯罪？”

李总理指出，新加坡人对于同性恋的对错仍没有一致看法，但大多数人都同意一个人的性取向和性行为是私事，男性之间的性行为不应构成犯罪。“即便是那些希望保留第377A节条文的人士当中，大多数并不希望看到政府主动执法或有人因此被定罪。”

此外，377A已经不止一次在法庭面对挑战，虽然到现在为止还未有人挑战成功，但在法庭最近一次裁决之后，律政部长和总检察署认为如果未来还有人挑战这个条文，它面临被推翻的重大风险。

李总理说：“我们必须认真看待这个风险，坐视不理并不是明智之举。基于这些原因，政府将废除第377A条文。”

他相信这个做法是对的，如今也可被大多数国人接受。“这将让我国法律符合我们现有的社会规范，而我也希望这能让本地的同性恋者宽心一些。”

李总理也指出，大多数国人不希望条文的废除会大大改变新加坡的社会风气。

他强调，我国法律只承认一男一女之间的婚姻，包括与公共住屋、教育、领养条例、广告标准和电影分级有关的许多国家政策，都以这个定义为依据。“政府无意改变婚姻的现有定义，也不打算改变这些政策。”

为避免人们以宪法为依据继续在法庭上挑战现有的婚姻定义，凸显社会分歧、煽动紧张情绪和分化社会，为国家带来不良的后果，政府决定修宪保护婚姻现有的定义，不让它在法庭上受到挑战。

李总理也说，在我国的多元社会里，不同群体难免会有强烈的对立观点，大家必须接受不是什么事都能顺从自己的意愿。

“一边越是用力推动改变，另一边就越是用力反击。一些西方社会就因此陷入了文化战争。观点对立者相互蔑视，借“取消文化”打压对手。他们对彼此的怨恨也将社会分裂成相互敌对的派系。”

李总理说，有迹象显示类似的事件已开始在本地发生，人们需及时防止事态往这个方向发展。“所有群体都应保持克制，因为唯有这样，全国才能万众一心，携手前进。”

他也说，今晚的讲话势必引起更多的反应和讨论，相关法案提呈到国会时，将展开全面的辩论。

李显龙总理星期天（8月21日）发表国庆群众大会演说。