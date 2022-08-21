【国庆群众大会】加强吸引全球顶尖人才 人力部贸工部将公布详情

（早报讯）人才是新加坡最宝贵的资源，除了积极培养本地人才，政府也会继续吸引全球顶尖人才来新，特别是在有发展潜能的领域。人力部及贸工部下来会公布加强吸引全球顶尖人才的细节。

李总理强调，人才对国家的成功至关重要，新加坡须不断建立全球一流的人才库，除了壮大本地人才外，也需要吸引和留住顶尖人才。

他指出，目前虽有招揽外籍专才的计划，特别是在科技行业，但还须要做得更多，尤其是在具有良好发展潜能的领域，希望能吸引各地顶尖人才考虑来新加坡。

他以近期英国和德国提供特别签证，让外籍人才在当地定居为例，指新加坡不能在全球人才争夺战中落后。

李总理也分享了新加坡过去的经验。他说，1990年代政府决定大力发展生物医学后，时任国家科技局主席杨烈国到各大顶尖大学和研究机构，寻找最优秀的生物医学科学家、研究人员和工程师，其中一些顶尖人才成功被说服来新。杨烈国把这些人才形容为“鲸鱼”，他们来新加坡后协助培养和指导“小鱼”，提升本地人才。

多年之后，新加坡成功创建了一个生物医学生态系统，许多早期的“小鱼”，已成为主要研究人员，带领团队。近年也陆续吸引国际药厂包括赛诺菲（Sanofi）和BioNTech来设厂生产疫苗。

“如果我们没有在30年前寻找顶尖人才，持续建立我们的生物医学研究团队，培养本土人才，这一切都不会发生。这就是顶尖人才能够带来的变化。”

李显龙总理星期天（8月21日）发表国庆群众大会演说。