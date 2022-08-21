【国庆群众大会】樟宜机场T5重新设计后更有弹性 会让国人引以为傲

（早报讯）樟宜机场第五搭客大厦（T5）重新设计后会更有弹性、更能变通，这个“巨无霸”在2030年代中竣工后，不仅能向全世界展示新加坡的面貌，也会是所有新加坡人引以为傲以及能够享受的地方。

T5启用后，每年可接待多达约5000万访客人次，比T1和T3这两个搭客大厦加起来还要多。毗邻T5的樟宜东商业休闲区（Changi East Urban District）将为新加坡人制造更多工作、交流和玩乐的机会。

我国原本计划2020年为T5建设项目开始招标，但因冠病疫情暂缓两年，今年5月宣布重启，预计建筑工程两三年内展开。

李显龙总理指出，T5重新设计后会更有弹性，尤其是在疫情期间能更安全和灵活地运作，必要时也能轻易调整运作规模，并将不同航班的乘客隔开来，避免交叉感染。T5也会更环保及更具能源效益。

他说：“T5在2030年代中竣工后，会向全世界展示新加坡是个怎样的地方……也会是所有新加坡人引以为傲以及能够享受的地方。”

继续推动T5和大士港口发展 向全世界显示新加坡在疫情中越战越勇

李总理强调，机场和港口在确保新加坡与世界接轨扮演关键角色，新加坡继续推动T5和大士港口发展的决定，向全世界发出了强大和明确的信号，即新加坡在疫情中越战越勇，也全力以赴。

大士港口分四个阶段发展，第一阶段的首两个泊位已于去年底正式投入运作，接待来自世界各地的船只。

李总理指出，在疫情期间，其他国家的港口被迫关闭、遇到严重阻塞或延误的情况。我国则因为已提前做好规划，港口才能持续保持开放，甚至处理更多货物。这也巩固我国作为“补时港口”的地位。

我国港口去年的集装箱吞吐量创新高，达3750万个标准箱，比前年增加1.63%。

李显龙总理星期天（8月21日）发表国庆群众大会演说。