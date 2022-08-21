【国庆群众大会】巴耶利峇未来可建15万个住宅单位

（早报讯）2030年后，巴耶利峇空军基地迁移腾出的土地，预计可兴建约15万个组屋和私宅单位，大致相当于目前榜鹅和盛港这两个市镇的住房总数。

到时候，巴耶利峇不仅会围绕机场跑道发展住宅，也会增建多元设施、休闲空间，以及商业和工业发展项目，方便居民就近办公。

巴耶利峇空军基地将在2030年代搬迁至樟宜东，腾出约800公顷土地建设新一代市镇。

空军基地搬迁后，巴耶利峇和周边地区的建筑高度限制也会解除。这意味着，邻近市镇如后港、马林百列和榜鹅等可重新发展，更充分地利用空间。

李显龙总理说，这并非一朝一夕能实现的事，但假以时日，我国能够彻底重新构思岛国东部的面貌。

李总理也在演说中勾勒巴耶利峇的一些发展构想。目前，3.8公里长的跑道方向与主风向一致，以免飞机起降时遇上太大的侧风。

未来这个新镇的设计能与跑道平行，以利于自然通风，居民日后或可少开冷气。跑道也能变更成绿色连道或社区空间，充当贯穿全镇的中央脊柱，形成巴耶利峇独有的风貌。

李总理说，有的新加坡人担心日后土地不够，既买不到也负担不起住房。“我说，别担心，我们已经做了研究和规划，未来世代会有足够的空间。我们的难题不在于找地方兴建足够的组屋，也不在于确保新加坡人负担得起组屋，而在于要有足够的婴儿成长，住在这些组屋！”

他强调，岛国虽小，却有巨大的潜能。未来发展图景着眼的不止是巴耶利峇，还有裕廊湖区、南部濒水区，以及许许多多遍布全岛的地区。“每个新区都会比之前更宜居、绿意盎然，也更可持续。”