【国庆群众大会】拥有好的领导不容妥协 李显龙总理吁大家支持第四代领导团队

（早报讯）新加坡正在学习与冠病病毒共存，并进入一个新常态。早前因为疫情而搁置的领导人交接，如今回到了正轨，李显龙总理吁请人们支持副总理兼财政部长黄循财，以及他率领的第四代领导团队。

李总理星期天（8月21日）在结束国庆群众大会英语演说时，谈到国家领导交接的事。

他说，面对疫情、地缘政治危机和经济的未知、敏感的内部问题，以及国家长远的规划和建设这些挑战，我国能否成功取决于三大基本原则。那就是拥有团结的人民、高素质的领导团队，以及人民和领导人之间的高度互信。

“即便我们有最好的计划，但是没有这三个基础，也会是一场空。我用不同的方式，一再强调这些，因为它们非常重要，尤其是拥有好的领导，这是不容妥协的。”

他指出，像新加坡这样的小国没有出错的余地。这不仅关系到新加坡能不能继续取得成功，我国的生存也取决于是否有对的领导人。他因此认为，领导层交接至关重要。

“疫情来袭时，我搁置了交接计划。现在我们正在学习与冠病病毒共存，并进入了一个新常态。年轻部长选择副总理黄循财为他们的领导，我很高兴事情已经解决，我的交接计划回到了正轨。”

总理吁请大家给予黄循财和第四代领导团队最大的支持，因为有了人们的支持，新加坡才能把希望和梦想变成现实。