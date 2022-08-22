（早报讯）投资者仍对通货膨胀情况感到担忧，美国股市上星期五（8月19日）全面下跌。

纳斯达克指数的跌幅最大，下挫2.01％。标普500指数和道琼斯工商指数分别跌1.29％和0.86％。

德国巴登-符腾堡州银行（LBBW）总监海灵（Karl Haeling）指出，主要股指在整个交易日都处于跌势，反映出英国和德国刚发布的通胀数据令人担忧，投资者也对货币政策收紧的预期感到不安。

亚太股市星期一（8月22日）开盘呈跌势，日本股市跌1.04％，韩国和澳大利亚股市分别跌1.24％和1.06％。

全球经济和通货膨胀形势未见明朗，投资者在等待更清晰的指引，本地股市这一周预料维持窄幅波动。新加坡海峡时报指数上星期下跌0.7％，上星期五报3246.51点。

以下是星期一（22日）可关注的股票：

1.传慎控股（Tuan Sing）献议以每股1.59元现金，全面收购新加坡佳和（SP Corporation），将之私有化，并从新加坡交易所除牌。传慎控股星期一早上开市前要求恢复交易。

2.惠胜置地（Hatten Land）星期一早上开市前宣布，与马来西亚的Melaka ICT Holdings签署谅解备忘录，在《2035年智能马六甲蓝图》下合作，专注于可持续和智慧城市发展，并为全球科技创新领域携手举办2022年智能马六甲国际会议。

3.挪迪克集团（Nordic Group）发布的第二季业务报告显示，集团截至6月底上半年净利同比上扬49％至1160万元，营收上扬62％至7980万元。集团上半年每股盈利3分，派发每股1.162分的中期股息，派息日为9月2日。

4.谢美丽控股（Mary Chia Holdings）披露，获得新加坡证券交易所（SGX-ST）批准，延后发布截至今年6月底的第一季未经审计浓缩财务报告，期限获延长三个月至11月14日。