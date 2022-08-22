投资者忧升息步伐 亚股早盘涨跌互见

（早报讯）投资者对升息步伐感到担忧，亚洲股市星期一（8月22日）早盘涨跌互见，本地股市则低开高走，上涨0.6％。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数上涨19.43点，报3265.94点。整体股市交易量6亿8296万股，交易总值5亿2925万元。全场有194只上升股，下跌股有199只。

区域股市方面，日本、韩国和台湾分别下跌0.52％、0.8％和0.83％。上海、深圳和香港则上涨0.57％、0.9％和0.2％。

马来亚银行证券股票经纪范军接受《联合早报》访问时说，美国股市上星期五（19日）收低，其中标普500指数结束了连续四个星期的涨势。这主要是因为联储局公开市场委员会（FOMC）最新公布的会议记录显示央行可能会在短期内继续加息，打击投资情绪。

他说：“本周，杰克逊霍尔（Jackson Hole）年度经济政策研讨会将成为全球投资市场的焦点。联储局主席鲍威尔星期五（8月26日）将发表关于经济前景的演说，或预示美国借贷成本可能会涨到什么程度，以及联储局需要多久时间来降低通胀水平。另外，中国疫情和干旱天气的情况，以及央行的经济刺激措施也备受关注。”

从技术分析来看，海指目前处于20天、50天和200天移动平均线上方，22日早上开盘开低走高，下探200天均线水平后迅速回弹。范军指出，海指前两个星期都处于获利回调（profit-taking）的状态，今年以来的表现优于美国、中国和香港等其他主要股指，海指近期的支撑点在3238点左右，也就是200天均线，阻力水平为3300点附近。

另一方面，新加坡佳和（SP Corporation）大涨164％至1.56元，是全场涨最多的股票，共有39万1300股易手。传慎控股（Tuan Sing）献议以每股1.59元现金，全面收购新加坡佳和，将之私有化，并从新加坡交易所除牌。