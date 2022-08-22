“省钱之友”应用首次有咖啡店集团加入 方便消费者货比三家

（早报讯）公众可通过新加坡消费者协会的手机应用“省钱之友”，比较全岛137个地点的超过3万多个熟食和饮料的价格。从星期一（8月22日）开始，本地一家大型咖啡店集团旗下23家咖啡店的超过900个餐饮产品也首次加入“省钱之友”。

餐饮业者长城集团星期一与消协签署了备忘录，同意将餐饮产品价格列在“省钱之友”（Price Kaki）应用上。贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲和消协主席杨益财见证了签署仪式并参观长城总部，了解他们的运作。

在这之前，“省钱之友”只有小贩中心熟食与饮料以及超市产品的价格，下来会陆续加入咖啡店和食阁的熟食与饮料价格。杨益财受访时说，与长城集团的合作是一个新的里程碑，消协的目标是在年底前让应用有至少200家咖啡店的餐饮价格。

他也说，最初“省钱之友”应用以小贩中心为起点，因为它们拥有众多的摊位。下一个目标是咖啡店与食阁，因为消费者每天都会光顾这些地点。

“我走访小贩中心和咖啡店时，都观察到一些摊主竭力维持熟食和饮料的价格，或尝试尽量减少涨价以保持竞争力，尤其是位于住宅区的摊贩。与长城集团的合作，让我们将‘省钱之友’的熟食产品覆盖范围扩大到小贩中心以外，并帮助公众做出更明智的消费决定。”

长城集团首席执行官王和谦受访时说，他们一直都致力于回馈公众，所以很积极地与消协合作，希望通过价格透明化，让价格尽量地维持稳定和具竞争力，并鼓励其他业者和摊贩踊跃参与。

“摊贩的售价不能随意改动，但他们的成本价格可以说变就变，生意不容易经营。我们通过新马两地的中央采购和自动化加工设施，与遍布全岛的咖啡店和摊位网络，以降低成本并保持食品质量的高度一致性。”