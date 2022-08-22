吉宝置业推出电子书 提高学生对海平面上升意识

（早报讯）吉宝置业推出电子书，让中小学与初级学院学生进一步了解有关海平面上升所带来的影响，并提高对气候变化的认识。

吉宝置业（Keppel Land）星期一（8月22日）于醒南小学为名为“R.I.S. E. to the Challenge（第二阶段）”的宣导活动举行推介仪式。

这个由吉宝置业推出、社会企业Terra SG策划的活动旨在提高人们对海平面上升的影响和我国迫切需要采取气候行动的认识。第一阶段于2020年11月推出，在学校和吉宝投资的各商业地产举办了40场展览，共有近5万人，包括学生、大厦租户和公众从中了解海平面上升的原因、后果、解决方案和措施。

由于第一阶段的活动取得良好反响，吉宝置业因此将活动延长两年，从2022年8月至2024年8月在学校和吉宝投资的各商业地产举办展览，预计将触及近340所学校和68万名学生与学校领袖。

第二阶段以新的形式举行，除了实体展览外，主办方也根据展览内容推出一本电子书。电子书将由中小学和初级学院直接分发给学生，书的内容包括海平面上升的起因、危害与解决方案。主办方也举办校际竞赛，邀请学生通过制作短视频，展示学校在应对气候行动和环保所采取的措施。

国家发展部长李智陞受邀担任活动主宾。他在致辞时说：“教育永远是迈向行动的第一步。我很高兴知道，来自所有小学、中学和初级学院的学生将从我们今天推出的电子书中受益。我也期待看到你们（学生）为帮助建设一个更环保的新加坡而推出的具创意和影响力的项目。”