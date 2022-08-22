调查：国庆群众大会 人们最关注生活费上涨

（早报讯）一项针对国庆群众大会的调查显示，生活费上涨获得最多关注，超过六成参与调查的人认为这是我国首要关注的课题。

此外，多数人对废除《刑事法典》第377A节条文表示支持或中立，仅两成受访者不支持这项举措。

李显龙总理星期天（8月21日）发表国庆群众大会演讲，谈论了生活费、国内外地缘政治与经济局势，以及我国未来发展等多个热点课题。

市场调查机构Milieu Insight随后在星期天和星期一（8月22日）对600名来自不同年龄层、性别和种族的本地居民展开网络调查。

调查显示，67％的参与者认为生活费上涨是目前首要关注的课题，远超出经济衰退（7％）、气候变化（4％）和新冠病毒株的出现（4％）。

另针对李总理宣布废除《刑事法典》第377A节条文，男性之间的性行为将不再视为刑事罪行，近半数的人持中立态度（46％），支持者则占34％。

支持废除条文的年轻人最多，占16岁至24岁参与者的一半，而支持率最低的年龄层为45岁至54岁，仅24％表示支持。

政府进一步放宽戴口罩的规定，则获得多数人的支持，达61％。参与者中，47％觉得决策的时间点刚刚好，但28％的人较为谨慎，认为时机过早。

李总理在致辞提到，民众不久后只有乘搭公共交通工具和在医疗场所时，才须佩戴口罩。

虽然近半的参与者（47％）认为放宽规定会使冠病疫情恶化，但多达91％的民众对政府带领国家从疫情中复苏的能力有一定的信心。