（早报讯）投资者对通货膨胀和全球经济增长感到担忧，继续保持谨慎态度。亚太股市星期一（8月22日）涨跌不一。新加坡海峡时报指数星期一闭市上升16.06点或0.49％，报3262.57点。

市场重拾对美国联邦储备局积极加息的担忧，随着华尔街的涨势逆转，道琼斯工商指数隔夜也陷入自6月以来的最糟表现，下挫1.91%，而纳斯达克指数和标普500指数也分别下挫2.55%和2.14%。

星期二（8月23日）可关注的股票：

*iX生物制药（iX Biopharma）于星期二开市前发布业绩，截至6月底的全年业绩，尽管营收飙升725%至1439万元，但在扣除一般及管理费用以及研发和行销等开支后亏损460万元，每股亏损0.62分。

*明策集团（Clearbridge）于星期二开市前表示，印度尼西亚子公司PT Tirta Medika Jaya（TMJ）起诉三名前董事早前胜诉，但对方已提出上诉申请，TMJ正在征询律师意见，并将在有新进展时向股东汇报。南雅加达地方法院在3月作出对TMJ有利的口头裁决，指三名前董事在管理TMJ时未尽受托责任，触犯了不法行为。

*美国汉普郡联合房地产信托（United Hampshire US REIT）于星期二开市前回答新加坡交所质询时，表示它有能力履行未来12个月的付款责任。

新交所问，该信托负债庞大，为3亿零920万元，而现金和银行结存则为1260万元，它的流动资产是否足以承担1亿零330万元的短期负债？

信托表示，这主要是由于它为将在明年3月到期的一笔为数9150万元的定期贷款及循环信贷融资，重新划分类别的关系。信托管理公司相信，它为再融资所做的谈判将取得成功，并于贷款到期日前完成。

*联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）答复新加坡交易所对信托之前发布的业绩的询问时说，信托4920万元的现金和银行余额包括以欧元计算的现金和银行余额，这些余额不附有利息。在截至6月底的财年，信托的银行余额不时出现波动且带来很少甚至无利息收入。

另外，信托截至6月底5610万元的的贸易和其他应付款项包括2180万元的应计营运费用（accrued operating expenses）、1480万元的租户存款、890万元预先收到的租金、780万元通过未来发行单位支付的应计管理费和280万元的应计利息费用。信托星期一闭市报0.85元，上升1.19％。

*金狮亚太（Lion AsiaPac）发布截至6月底的第四季和全年业绩显示，集团在第四季亏损70万7000元，去年同期则取得9万6000元净利，主要因为汇兑损失和石灰窑翻新费用。这使得集团全年亏损达到160万元，上财年则取得93万7000元净利。

集团第四季营收同比上扬34％至830万元，全年营收同比上扬54％至2970万元，主要是因为钢铁消耗品的更高需求和石灰销量增加。

集团全年每股亏损1.92分。公司星期一闭市报0.34元，无起落。