灰烬复燃属罕见 民防探讨新措施应对垃圾屋火患

（早报讯）裕廊东致命火灾发生后，民防人员将火扑灭后，再展开八小时浇湿工作，隔天因为卧室余烬引发二度火患。当局正展开评估，研究增加新措施以应对垃圾屋火患。

根据民防部队星期一（8月22日）的文告，当局灭火后展开八小时的浇湿工作，是为了同时保留事发现场的完整度，以便进行调查。

这包括使用两部热像仪来探测高温点，指引消防员用水管浇湿受影响区域。这也是为了避免过量浇水导致进一步的破坏，影响调查工作。此外，民防人员也谨慎移除现场杂物，以避免破坏调查起火原因的重要证据。

当局提到：“由于整个单位囤积大量物品，物品从一堵墙紧密地堆到另一堵墙，使到灭火和浇湿工作极具挑战性。”

这起火患星期二（16日）凌晨约2时50分发生，地点是裕廊东21街第236座组屋一间九楼单位，48岁男屋主不幸命丧火海。

民防部队说，事发当天下午5时左右，热像仪显示屋内杂物的温度已达到正常室温，也没检测到高温点，消防员因此回到各自的单位，为其他紧急事件待命。

到了晚上8时，民防调查员也决定在隔天早上光照充足的条件下继续调查。他们离开时，事发单位并没有冒烟或起火。直到星期三（8月17日）早上5时左右，事发单位再度起火，起因相信是深藏在主卧房里没被热像仪探测出来的余烬导致。

民防发言人指出：“火患的灰烬复燃现象很少发生。”

作为灾后评估的一部分，当局将研究是否要增加新措施，以应对相似火患，同时尽可能保持事发现场的完整，以便调查火灾起因。