本地股市星期二早盘跌0.6%

（早报讯）对美国联邦储备局积极加息的担忧重燃，华尔街涨势逆转的态势持续，本地股市星期二（8月23日）早盘下滑。

投资者担心联储局在本周五（26日）举行的杰克逊霍尔（Jackson Hole）年度研讨会上可能会重申积极加息的承诺，因此采取避谨慎做法。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数跌19.72点0.6%，报3242.85点，早盘最高点是3259.42点，最低点为3234.26点。

全场成交量6亿7365万股，总额4亿9883万元。整体上升股171只，下跌股207只。

海指成分股跌多胜少，22只下跌，四只上扬，四只持平。

领涨的是胜科工业（Sembcorp Ind）和新翔集团（SATS），前者起2.47%，报3.32元，后者起1.21%至4.17元。

领跌的是丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）和香港置地（HongkongLand），前者跌1.87%至2.63元，后者跌1.80%至4.91美元。

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁接受《联合早报》访问时说，继美国股市隔夜遭到抛售之后，海指开盘后走低，投资者仍担心联储局货币政策的走向。

他观察到，尽管银行股领跌，但新翔集团和新航（SIA）等经济重开股受益于强劲的游客信心，因此仍逆势上涨。新航早盘起0.56%至5.41元。

星展银行利率策略师廖裕铭和货币策略师黄鲳诚等发表的报告说，在杰克逊霍尔年度研讨会举行之前，市场卖出投资者早前因为预期联储局会转为鸽派而表现良好的股票，股市和外汇市场近期的抛售，应该是为该研讨会的鹰派立场预先布局。