划皮艇惊见浮尸 八人合力拖上岸

（早报讯）班丹河划皮艇，八人惊见浮尸，果断通报海岸卫队，并用绳索拖拉遗体上岸。协助救援遗体的皮艇爱好者受访时说：“我们不能弃之不顾，更有责任照看好遗体，安全地送交当局，让家属有一个了结。”

这起事件发生在星期天（8月21日）早上10时许，地点是班丹河。

有八名皮艇爱好者在班丹河上活动时，惊见一名阿叔漂浮在河上，当下连忙通知警察海岸卫队。

记者联络上皮艇活动的策划者廖先生（47岁），他受访时透露，他们原本打算从西海岸划到韩都岛（Pulau Hantu），后来因为没准备安全艇等设备，所以选择改道，前往班丹河。

“本来因为没去预定的路线还有些遗憾，但现在想想，或许是上天冥冥中的指示，让我们找到这位阿叔。”

当发现浮在水里的尸体时，他们马上联想到早前有男子坠河的新闻，连忙报警。在警员与民防人员抵达前，热心的皮艇爱好者也留在现场，帮忙照看遗体，防止被水獭啃咬。

廖先生说：“照看好遗体也是我们的责任，希望完好地交还给家属，最终有一个了结。”

为了将遗体送上岸，团队用两艘双人皮艇以及一艘单人皮艇，轮流接力拖到岸边。其中一名成员阿姆兰（54岁，工程师）则亲手将尸体从水里拉上岸，交给警方。

据早前报道，21日早上有公众报警称看见有人在武吉巴督失足坠河，当时消防车、救护车与民防灾难拯救队一同出动，甚至转移到班丹河搜索，许久都一无所获。

据了解，这次被寻获的死者遗体相信就是当天的坠河者。