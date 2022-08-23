美国加息和经济前景疲软影响投资情绪 本地股市星期二跌0.5％

（早报讯）投资者对美国联邦储备局加息感到担忧，加上欧洲央行释放鹰派信号和经济前景疲软影响情绪，亚太股市星期二（8月23日）普遍下跌，本地股市全日下跌16.36点或0.5％。

新加坡海峡时报指数闭市报3246.21点。整体交易量15亿7000万股，交易总值13亿4000万元。上升股222只，下跌股257只。

区域股市方面，日本、香港、台湾、韩国和澳大利亚分别下跌1.19％、0.78％、0.98％、1.1％和1.21％。雅加达则上升0.78％。

海指30只成份股多数下跌，香港置地（HongKong Land）的跌幅最大，全天下挫2％至4.9美元。领涨的胜科工业（Sembcorp Industries）上扬1.85％至3.3元。

马来亚银行证券股票经纪范军接受《联合早报》访问时说，美国股市在星期一（8月22日）继续回调，三大主要股指都大幅下跌，创下两个多月以来的最大单日跌幅。这是因为投资者在杰克逊霍尔（Jackson Hole）研讨会前谨慎交易，降低投资风险。

他说：“市场对美国联储局加息感到担忧，加上欧洲央行释放鹰派信号和经济前景疲软的因素，促使亚洲股市跟随美国隔夜股市下跌。”

本地海指在星期二收低，回吐星期一的所有涨幅，它在进一步下探200天移动平均线后反弹，最终收盘在200天均线也就是3238点水平上方。

范军说：“来临几天，如果海指跌破200天均线，则可能会下探3200点的技术支撑位。整体来看，本地三只银行股的走势良好，显示抛售情况仍处于可控制的范围内。”