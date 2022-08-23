王瑞杰：过度注重意识形态 易令事情陷入僵局

（早报讯）拥有多元意见是自然，也是值得鼓励的事，因为这能让政策的制定和执行更为严密，但是新加坡绝不能让分歧的意见导致国家陷入瘫痪。我国能在《刑事法典》第377A节条文课题上达到新的平衡点，显示即便是具争议性的课题，也有调和的空间。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰说：“要达成共识，我们须采取务实和具建设性的做法。虽然价值观能推动我们的信念，但是若过度注重意识形态，很容易令事情陷入僵局。”

王瑞杰星期二（8月23日）在新加坡金融管理局局长孟文能的新书发布会上致辞时，提到他在聆听孟文能去年发表的系列演讲时的一些观察，并延伸谈到最近备受关注的第377A节条文课题。

王瑞杰认为，要是人们坚持要表达各自的观点或掀起论战，那就不可能达到新的平衡点。

李显龙总理在星期天（8月21日）举行的国庆群众大会上，宣布政府将废除约束男男性行为的第377A节条文。

名为《综述新加坡：创新、包容与启发》（The Singapore Synthesis: Innovation, Inclusion, Inspiration）的新书收录了孟文能在去年7月，以“新加坡政策研究所—纳丹系列讲座”第九任主讲人身份发表的四堂讲座内容。