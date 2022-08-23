为免儿子酒驾被抓 父亲撒谎被判监生日当天入狱

（早报讯）与妻子喝酒后开车回家，男子在车上等待父亲时，猛踩油门惊动警察到场。父亲为免儿子因酒驾被调查，向警察谎称自己是司机，七小时后才承认撒谎，导致警方没法当场为儿子进行呼气测醉分析，也无法提控他酒驾。

这名护儿心切的父亲欧文林（58岁）事后被控一项提供假资料的控状。他在生日当天（8月23日）出庭认罪，并即日入狱服刑两周。

根据案情，被告的儿子欧宝喜（34岁）在2021年12月4日开车接妻子下班后，一起享用晚餐，并喝了一塔（tower）啤酒。

当晚10时30分，欧宝喜载妻子到一个庙宇拜拜，直到隔天凌晨3时30分才开车回家。

欧宝喜当时将车子驶入兀兰一带的停车场，让妻子先下车，他则拨电给父亲，也就是被告，要被告来帮他把车子停好。

欧宝喜在车上等待时，突然猛踩油门。住在附近的一名休班警员听到震耳的引擎声和居民的喊叫声后下楼查看，发现欧宝喜坐在司机座上。

欧宝喜过后下车，情绪激动地大喊大叫。这时，被告赶到现场，将儿子的车子开走。休班警员拨电报警，待同僚到场后就先离开。被告再回到停车场后，向到场警员谎称自己才是司机。

当天早上10时许，警员向被告录口供时，被告仍坚称自己是司机，直到一个小时后才坦承撒谎。这距离案发时间已约七个小时，被告的行为导致警方无法及时为欧宝喜进行呼气测醉分析，也无法在酒驾的罪名下对他展开调查和提控他。

由于欧宝喜案发时情绪激动大喊大叫，以及在停车场猛踩油门对居民构成滋扰，事后被控一项抵触酒类管制（供应与饮用）法令和一项公共滋扰的罪名。他在今年7月承认其中一项，另一项交由法官下判时一并考虑后，被罚款1000元。（人名译音）