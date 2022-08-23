王乙康：冠病本土病例和住院人数减少 反映我国社会韧性增强

（早报讯）我国星期二（8月23日）新增3406起冠病本土病例，比起上周二的4909起本土病例，有所减少。卫生部长王乙康说，这反映我国社会韧性正随着每一波疫情而增强，令人鼓舞。抗疫跨部门工作小组很快会公布下来应对疫情的更多细节。

一般在周末后，星期一检测到的病例会激增，并从星期二通报的病例数字反映出来，但今天没有出现这样的情况。

王乙康星期二晚上在面簿发文说，更重要的是，目前有359名冠病患者住院，比起一周前的524人，也有所减少。他吁请民众继续采取必要的防范措施，履行社会责任。

星期二新增的3627起病例中，3406起是本土病例，221起从境外输入。本土病例中，3122人通过抗原快速检测（ART）确诊，284人的核酸检测（PCR）结果呈阳。

七天移动平均病例数为2726起，每周病例传播率从0.65微升至0.66。

重症病患从44人减至38人，其中30人需要输氧，八人在加护病房。星期二没有通报冠病死亡病例，累计死亡人数维持在1584人。

截至星期一（8月22日），全国人口中93％已完成基本疫苗接种程序，79％注射了追加剂。

过去28天确诊的13万8319起病例中，99.7％无症状或只有轻微症状，0.3％需要输氧，0.05％在加护病房，0.04％病逝。

截至星期二中午，本地确诊病例累计182万2187起。