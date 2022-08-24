星期三值得关注的股票

（早报讯）投资者对美国联邦储备局加息感到担忧，加上欧洲央行释放鹰派信号和经济前景疲软影响情绪，新加坡海峡时报指数星期二（8月23日）全日下跌16.36点或0.5％，闭市报3246.21点。

华尔街隔夜股市跌势稍缓，道琼斯工商指数跌0.47%，标普500指数跌0.22%，而纳斯达克指数则横摆。

星期三（8月24日）值得关注的股票如下：

*翱兰集团（Olam Group）旗下翱兰农业（Olam Agri）星期三开市前宣布，它已获得符合波塞冬（Poseidon）原则的融资，总额为29亿美元。据了解，波塞冬原则建立在四项基本原则之上：气候调整评估、问责、执法和透明度。

*雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）管理公司星期三开市前宣布，即日将私下发行近1亿5179万6股的新合钉证券，发行价为每合订证券1.12元。在发行这些新合订证券后后，信托已发行的合订证券总数将达到34亿4197万股。新证券将在星期三上午9时在主板挂牌。

*莱佛士教育（Raffles Education）星期二深夜发布业绩，第三季的亏损从1665万元收窄至65万元，营收上扬4%至2546万元；全年净利跌41%至961万元，营收上扬8%至1亿零537万元。

*凯德综合商业信托（CICT）宣布成立总值5亿元的欧元商业票据计划（Euro-Commercial Paper Programme）。该股报2.06元，跌0.96％。

*针对公司前总裁陈胜利面对伪造账目和文件的法律指控一事，特科国际（Trek 2000 International）董事会表示这跟公司没有关系，这些指控不会对公司财务造成影响，财务状况保持稳健。

公司强调，自2016年第一次面对这项指控以来，公司董事会已采取果断措施应对内部控制和治理系统的漏洞。该股收报8.1分，无起落。

*吉宝企业（Keppel Corp）旗下吉宝置业（Keppel Land）在2022年新加坡环保成就奖（Singapore Environmental Achievement Awards）上获颁杰出成就奖，表彰公司在卓越环境和可持续建筑方面的表现。吉宝企业报7.03元，下跌0.14％。

*从事榴梿贸易的营养屋国际（NutryFarm International）宣布，于今年3月8日升为执行主席的吴永强将在9月21日辞职。公司自6月28日起被司法管理，因此不再需要吴永强执行董事职务。在这之前，吴永强升任没几天后，就遭新加坡交易所监管公司质询，主要是考量到他在中国面对18项民事诉讼。