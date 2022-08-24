8月29日起 室内不必戴口罩

（早报讯）我国将从下星期一（8月29日）起取消在室内戴口罩的规定，只有在医疗保健设施和乘坐公共交通的公众，才须继续戴口罩。当局也建议年长者和免疫力较弱的人，在室内应该继续戴口罩。

联合领导抗疫跨部门工作小组的副总理兼财政部长黄循财，星期三（8月24日）上午在记者会上做出这项宣布。

根据卫生部文告，仍须戴口罩的场所包括医院、综合诊疗所、疗养院、私人诊疗所与牙科诊所、专科诊所、中医诊所、洗肾中心、临床和放射实验室，以及收容设施、安老院、冠病护理设施、检测与疫苗接种中心，以及救护车等医疗运输车辆。这也包括医院和综合诊疗所内的零售与餐饮设施。

搭乘地铁、轻轨和公共巴士，以及在室内的公交设施如巴士转换站内的上下车处和地铁月台时也仍须戴口罩。（李健玮摄）

搭德士校车可选择不戴口罩 小贩处理食物时仍须戴口罩

搭乘地铁、轻轨和公共巴士，以及在室内的公交设施如巴士转换站内的上下车处和地铁月台时也仍须戴口罩。乘坐私人交通工具、校车、私人巴士和德士的公众，则可选择是否要戴。

小贩等餐饮工作人员在处理食物时仍须戴口罩，以维持良好的卫生标准。餐饮场所或宗教场所可鼓励人们戴口罩。

卫生部指出，戴口罩仍是将疾病传染风险降至最低的有效方式，虽然新加坡目前已进入大多数场合无须戴口罩的阶段，但当局鼓励公众继续保持责任感和谨慎，比如在人多的地方或探访体弱者的时候戴口罩。

“专家也建议老年人和免疫力低下的群体，在拥挤的室内环境中继续戴口罩，降低感染任何呼吸道疾病的风险。”

当局也提醒，随着防疫措施进一步放宽，每个人都必须履行个人和社会责任，身体不适者应避免外出，外出或工作时如果感到不适，应立即回家休息或求医。与确诊病患接触者也应该遵守冠病卫生方案三（Protocol 3），通过抗原快速检测（ART）自检，并在接下来五天检测呈阴才外出。