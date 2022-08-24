卫生部建议60岁及以上者接种第二剂追加剂

（早报讯）卫生部建议60岁及以上者在接种第一剂疫苗追加剂五个月后，接种第二剂追加剂。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康周三（8月24日）在记者会上宣布，卫生部已采纳冠病疫苗专家团的建议，鼓励60岁及以上者接种第二剂疫苗追加剂。

王乙康指出，第一剂追加剂为60至79岁的人提供良好保护，避免他们住院和感染严重冠病，协助新加坡度过了当前的一波疫情。

不过，距离这个群体开始接种追加剂已经一年多，卫生部预计疫苗对他们的保护力会逐渐减弱，需要及时为他们接种追加剂，为未来可能出现的新一波疫情做好准备。

根据抗疫跨部门工作小组的文告，最新数据显示，第二剂追加剂可以进一步加强预防严重疾病的效能，对70至79岁的年长者可将疫苗效能从94%增加到97%，对60至69岁者则从97%增加到98%。

当局此前已经建议80岁及以上年长者接种第二剂追加剂，同时允许50至79岁的人接种第二剂追加剂。

卫生部也鼓励免疫功能较低的患者接种第二剂追加剂，也会继续为所有50至59岁的人提供第二剂追加剂。卫生部医药服务总监麦锡威副教授在记者会上说，目前不会建议50岁以下的健康群体接种第二剂追加剂。

所有符合条件接种首两剂疫苗，或是第一剂和第二剂追加剂的人可直接到全岛10个联合检测与疫苗接种中心（JTVC）接种。公众也可通过短信预约，到JTVC、综合诊疗所和公共卫生防范诊所（PHPC）接种。

如果在第一剂追加剂后染病，应该等30天再打第二剂追加剂。