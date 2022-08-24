本地股市星期三早盘横摆

（早报讯）尽管投资者重燃对美国联邦储备局加息力度的担忧，但随着华尔街隔夜股市跌幅暂缓，本地早盘股市低开高走，陷入横摆状态。

星期三（8月24日）截至中午12时，新加坡海峡时报指数微跌1.19点或0.04%，报3245.02点，这也是早盘最高点，最低点为3233.83点。

早盘全场成交量7亿1284万股，总额3亿9043万元。整体上升股203只，下跌股185只。

海指成分股跌多升少，14只下跌，11只上扬，五只持平。

扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和创业公司（Venture）领涨，前者起2.13%，报0.96元，后者起0.99%至18.43元。

领跌的是丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）和凯德投资（CapitaLand Investment），前者跌1.14%至2.60元，后者跌0.79%至3.78元。

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁接受《联合早报》访问时说，华尔街隔夜股市收跌，使得本地和亚洲股市开盘走低。

“投资者思考联储局有关将更长时间维持高利率的说法，对加息的担忧重燃。”

大华银行的报告也指出，市场正在为联储局将在杰克逊霍尔（Jackson Hole）年度研讨会上发表的鹰派言论做准备。

联储局官员最近的评论，促使许多投资者相信，即使经济放缓，联储局也会继续收紧货币政策。