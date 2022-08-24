荷兰—武吉知马区有需家庭将获200元补助券

（早报讯）荷兰—武吉知马集选区内有需要的居民，下来一年内能获一次性的200元超市购物礼券，帮助他们应付通货膨胀所带来的生活压力。

负责这区基层事务的外交部长维文医生星期三（8月24日）早上到信佳路（Senja Road）第634B座组屋楼下的飞跃家庭服务中心与居民交流时说，荷兰—武吉知马集选区和武吉班让单选区基层组织会推出援助计划，希望筹集12万8000元的善款，为大约640户有需要的家庭提供援助。

总部设在这区的义工福利组织喜悦世界协会（Blossom World Society）率先为这个名为“Groceries Assist”的计划捐出6万4000元。剩下的捐款，基层组织希望通过Giving.sg网上捐赠平台和公众的捐款筹得。

维文受访时说，生活成本上升是新加坡人目前最担忧的，所以政府会在多个层面去应付这个问题，比如通过收紧我国汇率政策，促使新元走强等国家政策，但社区基层提供的援助计划也同样重要。

“我很有信心这个计划能达到筹款目标，因为新加坡人都很慷慨。在那之后，如果局势有什么变化，我相信只要我们求助，公众都会很踊跃地捐款。但是我想要强调，钱不是最重要的，而是让所有人知道我们在基层和政府的层面都会提供帮助，知道自己不是孤独一人。”

也是荷兰—武吉知马集选区议员的国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖受访时也指出，相信在一个月内就能开始发放超市购物礼券给居民。如果有需要，在达到筹款目标后，会再推出类似的援助计划。