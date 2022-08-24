铁道走廊树倒意外 留医情侣状况稳定

（早报讯）在乌鲁班丹民众俱乐部树倒事故中受伤的三人，目前情况都良好。留医的两名伤者为一名旅客和他新加坡籍的女友。

这名旅客和已出院的另一名伤者—乌鲁班丹居民，都认为这起事件纯属意外，不能怪罪任何人，并希望铁道走廊能继续开放。

位于锦茂路的乌鲁班丹民众俱乐部上星期六（8月20日）傍晚发生树倒事故，一棵非洲楝树倒向俱乐部后方的铁道走廊，导致三人受伤。

负责该区基层事务的荷兰—武吉知马集选区议员迪舒沙星期三（8月24日）出席一个社区活动受访时，透露伤者的情况。

迪舒沙星期三（8月24日）出席一个社区活动受访时，透露伤者的情况。（李冠卫摄）

迪舒沙于星期一（22日）通过视讯联系住院伤者。他说，外籍伤者情况稳定，神智清醒，并请求一些援助。虽然遭遇意外，这名伤者说自己还会再来新加坡这个很棒的国家，也不怪责任何人。

“他的女朋友也在同一家医院留医，并在康复中。她说自己准备好后，就与我通过视讯联系。”

迪舒沙星期二（23日）与新加坡民防部队、国家公园局、新加坡警察部队和人民协会的代表开会，探讨事故。其中一个结论是如何增加行车道，让救护车通过刚装修的乌鲁班丹民众俱乐部进入铁道走廊。

“我们也会探讨如何更好和更频繁地检查民众俱乐部内的树。目前我们想要做的改善工作都能顺利进行，所以没有必要在国会提出此事，但如果有必要，我会那么做。”