小树穿墙长高 店家担心成安全隐患

（早报讯）小印度店屋出现奇景，小树“躲匿”在冷气压缩器后悄悄生长，一年内长成四米高大树，罩在店屋上。

这个店屋位于狄生路上段（Upper Dickson Road）与客来富街（Clive Street）的交界处。

在附近经营银饰店的瑟卡尔（70岁）告诉记者，这排店屋有七个单位，小树长在其中一个单位后门处的外墙，原本并不起眼，但该单位空置一年的期间，小树越长越大，才形成这般情况。

《新明日报》记者星期二（8月23日）走访，发现这棵树从店屋后方墙壁与冷气压缩器中间的缝隙中长出，拥有茂密的枝叶。

据观察，这棵树近四米高，向上长的树干和树枝矗立在店屋上，一些根部则攀延到墙壁下方和电闸的开关处。

隔壁杂货店职员尼莎（34岁）说，店屋后方是小巷，平日经常有人路过和坐在这里，周末时路过的人更多。

“最近刚发生树倒压伤人事故，若遇到雷雨天，这棵树很可能会有安全隐患。”

附近店家均表示，树木虽没影响他们的日常生活，但仍希望有关单位处理，毕竟不好看，还存在安全隐患。

根部逐渐蔓延至旁边店家

瑟卡尔和尼莎说，大树一年内长了这么高，根部也逐渐蔓延至旁边的店家，而他们两家正好挨着该单位，因此担心日后若树木的根部继续生长蔓延，很可能会影响他们进出后门。

瑟卡尔说，已通知了有关单位，希望能尽快移除这棵树。