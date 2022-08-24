男子网购狗竟沦为跑腿 代诈骗集团送冒牌包

（早报讯）原本想从中国买一只狗，却应聘成为诈骗集团送货员，马国男代送假名牌包包赚佣金，星期二（8月23日）被判入狱两个月。

来自马国的被告叶伟隆（译音，30岁）面对11项欺骗罪名。他承认其中四项，余项交由法官下判时考虑。

根据案情，警方去年8月至11月之间接获11人报案，受害者都称在网上购买名牌包包，卖家称货真价实，但收到包包后却发现是山寨货。

这些包包都是LV、Chanel、Dior等名牌货，受害人多数都是拿包包上官网验证，才发现是假货。

警方随后在一次突击行动中逮捕被告，并从他家中搜出了不少假名牌包。

调查显示，被告在2019年12月通过微信认识自称“Miller”的中国男子，他当时想从中国买一只狗，结果发现价钱太贵没买。

“Miller”过后问被告要不要赚外快，称只要当送货员就好，每个名牌包包价值上千元，被告能赚5%的佣金。

被告答应后，对方将包包送到他的住家，然后要他把包包交给客户，交货地点一般会选择在地铁站。

被告和买家一手交钱一手交货后，会把属于自己的酬劳留下，剩余的转账到中国的银行账户。

他在2019年12月至2021年12月之间，协助犯罪集团骗走了1万零900多元。

“Miller”后来给被告越来越多的佣金，直到去年11月，他每送一个包包就能赚取15%的佣金。

被告承认他遭逮捕的半年前就发现这些包包是山寨货，但因酬劳太高，不舍得收手。