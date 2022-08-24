职总：自雇送货员和小巴与豪华车司机 下周起可申请多达300元补贴

（早报讯）提供小巴与豪华车载送服务的司机以及自雇送货员，下星期一（8月29日）起可申请多达300元的一次过现金补贴，协助减轻燃油价格上涨的压力。

申请者须是全国私人出租车司机协会或全国配送人员协会的会员。这项由全国职工总会自由业者和自雇人士署（U FSE）推出的补贴计划，预计将惠及超过1000名司机和电单车送货员。

职总自由业者与自雇人士署星期三（8月24日）发文告说，对于依赖车辆谋生的自雇人士来说，油价上升推高营运成本，因此推出这项计划协助减轻油价上涨对他们所带来的影响。

驾驶小型巴士（不超过13人座）或豪华德士的自雇人士必须拥有职业执照，而自雇送货员则须是靠汽车、小型货车或电单车送货或送餐。提交申请时，他们必须已经从事这个行业至少一个月。

申请从8月29日开放至10月28日，有意申请者可上网申请。须专人协助的申请者，可到网站查询实体服务台的营运时间。

若不是全国私人出租车司机协会或全国配送人员协会的会员，可在申请津贴前先报名入会。

在这之前领取过政府给予的150元补助金的德士和私召车司机，不能申请这项补贴。

全国私人出租车司机协会秘书长王诗富是一名小巴司机。他说，虽然防疫措施放宽后乘客量增加，但不少司机仍反映他们难以应对生活费和营运费用的上涨。

他说：“这段时期对我们来说并不容易，特别是冠病疫情暴发后，我们很多人都因收入不稳定而挣扎。我很感谢全国私人出租车司机协会通过这项计划支持我们，这对我们会很有帮助。”