丹戎巴葛路车祸酿五人亡 验尸官裁定不幸交通意外

（早报讯）丹戎巴葛路宝马撞店屋酿五人惨死意外，验尸庭研讯揭露，酒驾的车主载着四名友人，以高达每小时182公里的车速飙车，结果车子失控撞入店屋，九秒后燃起火光，跟着车子很快起火燃烧，五人活活烧死。

这起致命车祸发生在2021年2月13日（大年初二）清晨5时40分左右，一辆白色宝马汽车撞入丹戎巴葛路第37号店屋后起火，五人受困车内，当场命丧火海。这五人为车主龙俊伟（29岁）、四名乘客叶振民（29岁）、陈永豪（28岁）、黄竑杰（29岁）和张企翔（26岁）。

验尸官纳科达（Adam Nakhoda）星期三（8月24日）针对五人死因发表研讯结论，裁定这是一起不幸的交通意外。

事发当晚，龙俊伟先让三人轮流试驾他的宝马轿车，包括叶振民、一名女性友人和韩国餐馆老板。龙俊伟和其他人没有参与前三轮的试车。

龙俊伟在旁观察三人试车后，说要亲自示范车子能跑多快，四名朋友也跟着上车，结果车子中途失控冲撞店屋，起火燃烧。

根据时速分析报告，龙俊伟当时的车速达每小时182公里，远远超出该路段50公里时速限制。他也被检测出血液内的酒精含量达86毫克，尿液则检验出127毫克的酒精，超出法定上限。

龙俊伟的未婚妻胡秀惠当时冲入火海尝试救人，结果全身被严重烧伤80%，在中央医院的烧伤中心留医长达四个月。（部分人名译音）