【羽毛球世锦赛】我国混双许永凯陈薇涵胜日本组合进16强

（早报讯）我国混双组合许永凯／陈薇涵星期三（8月24日）傍晚在世界羽毛球锦标赛中表现神勇，以19比21、21比11、21比17扳倒赛会12号种子、日本组合金子祐树／松友美佐纪。

这是许永凯／陈薇涵职业生涯首次打入世锦赛16强，他们本月初在伯明翰共和联邦运动会为新加坡赢得史上首枚混双金牌。

非种子组合许永凯／陈薇涵首局一度领先，不过日本组合后来居上，并在19比19平手时把握住关键分，惊险拿下首局。次局易边再战，我国组合没有让被逆转的情况再度发生，他们在9比9平分时打出一波5比0的得分潮，成功扳回一城。

许永凯／陈薇涵延续次局火热手感，在决胜局伊始打出梦幻般开局，以11比4进入间歇，使比赛没有了悬念。他们星期四（8月25日）将与郭新娃／张殊贤（中国）和邓俊文／谢影雪（香港）之间的胜者争夺复赛权。

许永凯将继续一天双赛，他在当天较早时与骆建贤搭档，战胜马来西亚组合王耀新／张御宇挺进男双16强。

我国羽队星期三表现不俗，除了混双和男双，男单和女双也成功晋级。进行卫冕战的骆建佑将亮相星期四进行的男单16强战，女双金羽佳／黄嘉盈则收获世界第二日本组合福岛由纪／广田彩花的“退赛礼”，晋级16强。

SPOTV将直播本届世锦赛，星和是205和206频道，新电信是114和115频道。