（早报讯）投资者密切关注美国联邦储备局主席星期五（8月26日）在杰克逊霍尔（Jackson Hole）年度研讨会上的加息政策。美国股市星期三（8月24日）隔夜股指收盘全线回弹，纳斯达克指数领涨0.41%，收于12431.53点；标普500指数上涨0.29％，报4140.77点；道琼斯工商指数跌0.18%，报32969.23点。

摩根士丹利首席投资官Wilson在一份报告中强调，以目前历史通货膨胀水平，联储局可能仍会在经济衰退到来时采取货币收紧政策。

海峡时报指数星期三收市报3233.48点，下跌12.73点或0.39％。全天交易有14亿股转手，交易额达9亿9927万元。上升股225只，下跌股260只。

亚太地区股市星期四开盘表现强劲，首尔和悉尼股市开盘分别上涨0.53%和0.44%，东京股市开盘也上涨0.3%。受到台风马鞍影响，香港股市推迟上午开市时间。

本地星期四（25日）开盘可关注股票

1.新电信（Singtel）盘前宣布，集团将通过子公司Pastel和Viridian出售1亿9800万股印度巴帝电信公司（Bharti Airtel）股票，出售的价值达22亿2500万元。交易将在11月23日前完成。交易完成后，新电信在巴帝的股权，将由31.4％下降至29.7%。

2.事必得工业（Spindex Industries）截至6月底的下半年和2022财年全年净利同比分别下降52.2%和28.9%至614万元和1651万元。下半年和全年的每股盈利分别下降至7.2分和14.87分，去年同期各为10.12分和18.44分。受到地缘政治、通货膨胀和利率上升以及中国封控的影响，集团下半年营收同比下降8.1%至9753万元；2022财年全年营收同比上涨0.5％至2亿零601万元。集团将给予全年每股3.5分的股息，去年同期为4.5分。派息日为11月18日，股票注册截止日期11月8日。

3.佳晟控股（Chasen Holdings）星期三盘后宣布，集团的三个业务部门获得五项新合同，总值2660万元。五项合同来自本地和马来西亚中，三个已启动，其余的会在本月开始。