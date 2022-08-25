我国独居年长者过去10年倍增

（早报讯）随着我国年长人口增长，加上家庭结构和生活安排的改变，独居年长者人数过去10年倍增，从2012年的3万多人攀升至去年的6万多人。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰说，年长者的孤独感会对预期寿命和健康造成显著影响，而这个问题不仅限于独居年长者，值得关注。我国必须采取以人为本的全面策略来促进年长者的健康。

王瑞杰星期四（8月25日）出席美国国家医学院的“健康长寿全球路线图”亚洲推介峰会。这场峰会由卫生部、新加坡国立大学、国大医学组织和曹氏基金会联合主办。

随着人们寿命延长和生育率下降，各国65岁以上的人口增长比其他年龄层快得多，未来料将持续增长。

为减缓人口结构变化带来的影响，美国国家医学院委任多个领域的国际专家组成委员会，制定“健康长寿全球路线图”，以推动公共卫生体系和全社会的努力，在2050年实现健康长寿的愿景。

王瑞杰指出，很多人仍从“银色海啸”（silver tsunami）的角度看待老龄化，认为这将对社会造成沉重负担，雇主对员工年龄歧视的问题也普遍存在。

他强调，虽然立法有助于解决问题，但更根本的解决方案是让雇主意识到，为年长员工提供机会不是在“行善”，而是对企业有益处的做法。

王瑞杰说，我国希望打造“无龄城市”（City for All Ages），即使是身体或认知能力较弱的年长者，也有信心继续外出，积极活跃地生活。